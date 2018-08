Noodpomp in Terwolde helpt de droge Veluwe aan een beetje IJsselwater

Devente­naar krijgt tbs voor roof op hoogbejaar­de in Apeldoorn

17:14 De 34-jarige Mohamed C. uit Deventer moet van de rechtbank in Zutphen acht maanden de cel in. Daarnaast krijgt hij tbs opgelegd zonder dwangverpleging. C. probeerde op 18 december in Apeldoorn een hoogbejaarde vrouw van 91 op straat te beroven van haar portemonnee.