Noodweer veroorzaakt problemen rondom Deventer

De N348 tussen Deventer en Raalte wordt versperd door omgewaaide bomen die dwars over de weg liggen. Tussen de Oerdijk en de Spanjaardsdijk in Schalkhaar is de weg afgesloten. Weggebruikers hebben het over een windhoos die tientallen bomen in het dorp bij Deventer heeft ontwortelt. Ook is er een boom op een woning aan de Colmschaterstraatweg in Schalkhaar gewaaid. De omgeving is met linten afgezet