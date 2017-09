Nooit meer in de rij voor kortingsbonnen El Popo

Een fenomeen verdwijnt uit Deventer: er komt een einde aan het uren wachten in een enorme rij voor een paar kortingsbonnen van El Popo. Het Mexicaanse restaurant stopt met het jaarlijkse kortingsbonnenfestijn in de huidige vorm. ,,We willen iedereen een kans geven.''

Het is ieder jaar, op de tweede zondag van oktober, weer een bijzonder gezicht: honderden mensen die een lange rij vormen vanaf de deuren van de Brink 13 tot voorbij de Wilhelminafontein. Allemaal met maar één doel: een kortingskaart bemachtigen.

Zo'n kaart bevat zestien bonnetjes die elk recht geven op een tweede hoofdgerecht gratis. Er gaan er in totaal 500 in de verkoop; maximaal twee per persoon. De prijs? 25 euro. De waarde? Maximaal 400 euro.

Pech

Het wachten - vaak wel uren - loont dus, maar is niet voor iedereen weggelegd. Zo lieten mensen die slecht ter been waren weten dat ze zo lang niet konden staan. En was je net die dag op vakantie? Dan had je pech. Daarom is de fysieke verkoop dit jaar voor het laatst. ,,Volgend jaar verkopen we de kortingsbonnen online'', vertelt Bart Mentink, mede-eigenaar van het restaurant.

Quote Als je nu kans wilt maken op de bonnen moet je echt vroeg zijn. Bart Mentink, mede-eigenaar El Popo De verandering is dus het gevolg van het eigen succes. ,,Als je nu kans wilt maken op de bonnen moet je echt vroeg zijn. Uren van tevoren. We merken dat we dat niet van al onze gasten kunnen verwachten. Het wordt oneerlijk'', verklaart Mentink. ,,Daarom brengen we de verkoop naar onze webshop. De opzet is verder hetzelfde: 500 kaarten en wie het eerst komt, wie het eerst maalt.''

Niet te slijten

De horecaondernemer beseft dat het succes van de actie, die in 2004 ontstond, uitzonderlijk is. ,,Het is niet normaal. En dan te bedenken dat we jaren geleden de bonnen aan tafel nauwelijks konden slijten. Toen hadden we momenten dat we dachten: 'we stoppen ermee'. Nu staat er op een regenachtige dag nog een rij tot de fontein. Er heeft zelfs eens iemand voor de deur geslapen!''

Tijdens het wachten werden de gasten vaak getrakteerd op hapjes. ,,Die proeverij willen we behouden'', stelt Mentink. ,,Daarom willen we op de tweede zondag van oktober een Mexicaans foodfestival blijven organiseren. Met hapjes, drankjes en entertainment. Maar zonder bonnen.''