Tien maanden gevangenis­straf voor asielzoe­ker die in Deventer speeltuin­tje meisjes aanrandde: daarna uitzetting

14:58 De 20-jarige asielzoeker Sabri K.K. moet de cel in wegens ontucht met twee meisjes van 9 en 10 jaar in een speeltuintje in Deventer. Na zijn straf is het de bedoeling dat hij Nederland wordt uitgezet.