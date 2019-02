Nu officieel: Deventer aast op WK tijdrijden voor teams

Geheimhouding

Besluit

Wethouder Jan Jaap Kolkman: ,,We vinden de mogelijkheid van dit evenement interessant, maar we hebben als college nog geen besluit genomen of we het wel of niet willen doen en onder welke voorwaarden. Dat besluit nemen we pas als we weten wat het draagvlak in de stad is. Daarnaast gaan we in gesprek met de Provincie Overijssel en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. We kunnen dit als gemeente namelijk niet alleen. En de uiteindelijke beslissing is uiteraard aan de gemeenteraad.”