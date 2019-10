Nu ook een petitie vóór roetveegpieten in Deventer

De petitie is begonnen door columnist en schrijver Asha ten Broeke, die woonachtig is in Deventer. Via Facebook richt zij zich tot mensen in Deventer die ‘juist wel graag een inclusief Sinterklaasfeest willen vieren’. ,,Dus: mét roetveegpieten, zodat we op één lijn zitten met het Sinterklaasjournaal en de landelijke intocht, en zodat álle kinderen op een fijne manier Sint en Piet kunnen verwelkomen in Deventer.”