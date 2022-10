Nú pas kreeg Sabrina uit Deventer een telefoontje van school: toch geslaagd

Van dreigende sluiting naar wederge­boor­te: Nicolaas­kerk in Schalkhaar klimt energiek uit dal

Het is nog geen twee jaar geleden dat de achterban van de Nicolaaskerk in Schalkhaar te horen kreeg dat de kerk moest sluiten. Dat nieuws sloeg in als een bom. Hoe anders is de situatie nu. De sluiting van de rooms-katholieke kerk is van de baan en binnen de gemeenschap bruist het van de toekomstplannen.

9 oktober