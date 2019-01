Veroor­deeld voor smaad, toch mengt Maurice de Hond zich opnieuw in Deventer moordzaak

Opiniemaker Maurice de Hond publiceert komende maanden een multimediaal project over de Deventer moordzaak. Heilig gelooft hij in de onschuld van Ernest Louwes, die is veroordeeld voor de brute moord op weduwe Wittenberg. De echte dader is volgens De Hond haar klusjesman. Hoewel hij daarom is veroordeeld voor smaad, blijft hij strijden voor Louwes' onschuld.