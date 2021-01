Nuran laat vlammetjes ontbranden na burenactie in haar Deventer flatgebouw

KAART | Besmettin­gen dalen in de hele regio, ‘corona­haard Urk’ haalt opgelucht adem

18:28 Het aantal nieuwe coronabesmettingen is in de afgelopen 24 uur in deze regio gedaald. Zowel in de veiligheidsregio IJsselland als Noord- en Oost Gelderland testten minder mensen positief dan het etmaal ervoor. In Flevoland is de daling het grootst. Ook landelijk zijn het afgelopen etmaal iets minder mensen (66) dan gisteren positief getest op het virus: 5791.