Nuran zegt nooit 'nee' maar maakt het verschil

'Koninginne­dag 2003 in Deventer en Wijhe bijna afgelast door dreigbrief'

27 april Het had niet veel gescheeld of Koninginnedag 2003 was niet doorgegaan. De toenmalige koningin Beatrix bezocht destijds Deventer en Wijhe. Vlak voor het bezoek was een dreigbrief binnengekomen.