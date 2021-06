NV Bergkwartier wil Coberco-schoorsteen én Deventer skyline redden

Een ‘schatkist’ aan kleder­dracht poppen uit nalaten­schap van Holtense Diek Stegeman: ‘Ik kan er tijden naar kijken’

17 juni HOLTEN - Een schat aan klederdrachtpoppen. Dat vond Hanny Agterkamp in verhuisdozen uit de nalatenschap van Diek Stegeman. De Holtense was jarenlang werkzaam bij het Openluchtmuseum in Arnhem. Agterkamp waste en stevende de kleding en richtte een tentoonstelling in in de Oudheidkamer Hoolt’n.