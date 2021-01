Nylan (15) uit Deventer vlogt zich als ‘game-influencer’ omhoog op Youtube: ‘Op naar de 100.000 volgers!’

Waarom het buitenbad in Amsterdam wel open is en het Borgeler­bad in Deventer niet

19 januari Het De Mirandabad in Amsterdam en het buitenzwembad bij wellnesscentrum De Kemenade in Dronten zijn de enige buitenzwembaden in Nederland die open zijn in deze coronatijd. Waarom is het Borgelerbad in Deventer, dat normaal juist het hele jaar open is, wel gesloten? ,,We hebben gekeken naar de mogelijkheden, maar je kunt deze baden niet met elkaar vergelijken”, zegt zwembadmanager Ron Bouwhuis.