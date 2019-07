Ode aan Vieze Arie en andere bonte Deventer boekenvogels

Aanrader van redactie 7 vragen aan de onderzoe­kers die ruim 15.000 teken testen op levensge­vaar­lijk virus

10:02 Ruim 15.000 teken uit alle delen van het land worden op dit moment onderzocht door wetenschappers van de Wageningen Universiteit (WUR) in het kader van een onderzoek naar het voor de mens gevaarlijke ‘tekenvirus’ TBE. Het onderzoek moet onder meer duidelijk maken hoe het virus zich verspreidt. In drie jaar tijd zijn zes mensen er flink ziek door geworden. Het meest recente geval deed zich deze vorige week voor in Twente.