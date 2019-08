Oerwoud aan borden bij binnenkomst Deventer

Deventer verder in het nauw door Meibergen-zaak

7:59 De gemeente Deventer komt steeds verder in het nauw in de zogeheten Meibergen-zaak. Woensdag moest het stadsbestuur voor de Raad van State in Den Haag voor de vierde keer uitleggen waarom tegen kamerverhuur door Hans Meibergen destijds wel is opgetreden, en tegen strijdige bewoning van drie bedrijfswoningen aan de Kamperstraat niet.