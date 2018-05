Ogen en tijd tekort tijdens Deventer op Stelten 2018

Deventer op Stelten 2018 wordt grootser en voller dan ooit. Hoewel dat elk jaar gezegd wordt, overtreft festivalplanner Anjo de Bont zichzelf elk jaar weer. Op de Worp is dit jaar een van de grootste trekkers: een echte luchtballon die tot 65 meter hoog gaat. De mannen aan de lijnen eronder spelen een ontsnappingsact. ,,Kan nèt, tussen de bomen door in het park.”

Het is weer maanden puzzelen geweest. Wat kan waar, en wat komt het meeste tot zijn recht? Een megaschip bijvoorbeeld kan dat wel een een draai maken in de Boreeltuin? Het Deventer Gajes heeft zelfs al geoefend voor de wereldpremière van Odyssee, die het in zijn thuisstad houdt. Op de Beestenmarkt komt de grootste voorstelling, op de Brink het familiespektakel. De artistieke voorstellingen op de verschillende plekjes rond het centrum. En bijna alle voorstellingen zijn premières voor Nederland.

Verlanglijstje

De Bont is samen met Hein te Riele al maanden bezig. Wat heet: al jaren. De lat ligt hoog. Het lijstje met acts die op het verlanglijstje staan is groot: ,,Zestien pagina’s”, lacht De Bont. Deventer op Stelten kent geen gelijke in Nederland. ,,Dan kijken we toch al snel naar het buitenland. Het Franse Chalon sur Saone heeft een fantastisch festival. Maar waar zij graag experimenten toelaten, gaan wij voor kwaliteit: het moet al staan. Nederland heeft geen traditie in buitentheater. Wij zijn meer op binnen gericht.” Er zijn ook andere festivals met buitentheater, vertelt De Bont. Oerol op Terschelling bijvoorbeeld. Maar dat is niet te vergelijken, vindt ze. ,,Bij ons is alles gratis. Alleen voor de vier binnenvoorstellingen, in de Schouwburg, het Burgerweeshuis en de Bergkerk betaal je 6 euro servicekosten voor de kaartjes. Dat zijn natuurlijk bedragen waarvoor je het nog een keer kan doen.”

Volledig scherm Deventer op Stelten 2018: La Mondiale Generale is te zien op het Boreelplein. © Deventer op Stelten

De kaartjes kunnen vanaf 1 juni gereserveerd worden. Voor alle andere voorstellingen is het afwachten waar het publiek voor kiest. En kiezen is nodig. Er is zo veel aanbod dat niemand alles kan zien. ,,Dat is ook het verschil met bijvoorbeeld de Boekenmarkt en Dickens: de Boekenmarkt is gewoon groot. Dat komt altijd goed. Dickens hebben we altijd zelf in de hand, want er is een wachtrij. Stelten is altijd het meest onzeker”, zegt De Bont.

Lichtgevende beren

Daarom ook geen grote vaste voorstellingen op de Brink. Het publiek moet kunnen lopen. Dus zijn daar familievoorstellingen die door het publiek stappen. Grote lichtgevende beren van Remue Menage, de artiesten van Le Snob die op onzichtbare segways door de massa heen rollen en verschillende kleine acts. De grote act op het Grote Kerkhof is dit jaar het samenbouwproject waarbij de Lebuinus nagebouwd wordt met kartonnen dozen.

De Beestenmarkt, het grootste plein van de stad, is wel decor voor een vaste theatergroep. Theater Titanick speelt Alice on the Run op rijdende podia. En het spektakel is op De Worp, waar Cirque Inextremiste zes mannen op de vlucht laat slaan. In een heteluchtballon.

Volledig scherm Cirque Inextremiste staat in het Worpplantsoen met een heteluchtballon die 65 meter hoog komt. © Deventer op Stelten

Nieuwe locatie is het Brinkpoortplein, waar de groep Okidok op het schoolplein staat. Op het Lamme van Diesseplein dompelen dansers van Noustube zich onder in een doorzichtige cilinder gevuld met water voor een onderwaterdans.

Niveau voorop

Er is meer, maar te veel om op te noemen. Ook alle andere pleinen in de stad zijn gevuld. Te Riele en De Bont reisden Europa door om alles zelf te zien. Het niveau staat voorop. Slechts een paar procent van de voorstellingen die De Bont ziet, komen door de keuring. ,,Ik krijg zeker tien video’s per dag toegestuurd van theatergroepen. Dat stopt nooit. Maar we gaan altijd zelf eerst kijken. En daarom is Deventer op Stelten ook bekend.”

Deventer op Stelten 2018 is op 6, 7 en 8 juli. Het programma is na te lezen op deventeropstelten.nl.