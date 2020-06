Oktay A. uit Deventer cel in voor poging tot verkrachten van zijn eigen vrouw: ‘Gaat haar om het geld’

Nicht van Nana Scholten start inzame­lings­ac­tie na brand bij Ghanese demonstra­tie-leid­ster

18:33 Leonie Scholten is op Facebook een geldinzamelingsactie begonnen voor haar nicht Nana Scholten uit Wilp, die zaterdag getroffen werd door een brand in de schuur achter haar huis. Een dag later was de demonstratie tegen racisme, die de geboren Ghanese in Deventer op poten had gezet.