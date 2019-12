Oliespoor IJssel: onderzoek gaat nog dagen duren, Duitse visser trok als eerste aan de bel

Vaassense­weg in Nijbroek lang dicht na ongeval tussen twee auto's

16:23 De sluipweg tussen A50 in Vaassen en Deventer is vanmiddag tientallen minuten dicht geweest omdat twee auto's geborgen moesten worden. Twee auto's zijn tegen elkaar aangereden in de bocht waarop de Bekendijk aansluit op de Vaassenseweg. Omdat het de doorgaande route is, is al snel een fikse file ontstaan.