Olster camping biedt kinderen Rode Dorp dag zwemvermaak na soap rond buurtzwembad

Komt er toch nog wat moois uit de zwembadsoap in 't Rode Dorp. Camping 't Haasje in Olst biedt de kinderen uit de Deventer volksbuurt spontaan een dag vol vertier en vermaak in het campingzwembad aan.

Manager Chris van Mierlo van die camping trekt zich het lot van de kinderen uit de buurt persoonlijk aan. Hij stelt nu het zwembad en animatieteam van de camping beschikbaar, voor een volledig verzorgd dagje vol zwemvertier en vermaak. Hij geeft aan de kwestie rond het buurtzwembad 'zo links en rechts' gevolgd te hebben en het jammer te vinden dat de buurt nu zijn zwembadje kwijt is.

,,In een wijk als het Rode Dorp zijn heel veel minder bedeelde kinderen. Voor een gezin in de bijstand is een bezoek aan het zwembad niet vanzelfsprekend. Voor een wat groter gezin ben je zo 25 euro kwijt, zeker met wat friet erbij.''

Arbeiderswijken

Op de camping in 't Sallandse in de uiterwaarden van de IJssel staan van oudsher veel Deventenaren uit de arbeiderswijken, zegt Van Mierlo. Hij weet dus waar hij over praat. ,,Zeker niet iedereen heeft het daar even breed.'' Het zwembad en de camping liggen er toch, zegt Van Mierlo. ,,Dus dat is het probleem ook niet.''

Dus biedt hij de kinderen een dagje weg uit het Rode Dorp, in overleg met Wesley de Vries, de initiatiefnemer van het oorspronkelijke buurtzwembad in 't Rode Dorp. Hij is heel blij met het initiatief. De Vries haalde vorige week vrijdag na een maand lang vijven en zessen met gemeente en woningcorporatie het inmiddels beroemde en beruchte buurtzwembad uit het Rode Dorp uiteindelijk maar weg, uit angst voor verdere escalatie.

