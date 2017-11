OM: 30 maanden cel voor serie-inbreker in Deventer

Voor zeven inbraken in woningen in Deventer en een in een kerk in Almelo moet een 41-jarige verdachte wat het Openbaar Ministerie betreft 30 maanden zitten. De man bekende alleen de inbraak in de kerk, bleek dinsdag uit de strafzaak.

Het parkje tegenover zorgcentrum Humanitas kwam veelvuldig terug in de verklaringen van de 41-jarige Borco V. Eerder woonachtig in Almelo verbleef V. veel in Deventer en zeker in dit parkje. In ruil voor coke kwam hij aan diverse gestolen spullen en bracht deze bij een pandjeshuis in ruil voor geld.

Pinpas gestolen

Sieraden, laptops, horloges, telefoons: hij verpatste het allemaal, zei hij zelf. Wat echter opviel was dat hij meerdere keren vlak na een inbraak in Deventer al in bezit was van die spullen. En dat hij paste in diverse beschrijvingen van de potentiële dader. Bij Humanitas zelf werd ook ingebroken. Een pinpas, met handig een pincode er bij, werd er uit een kantoor gehaald net als een laptop. V. werd herkend op de beelden bij een van de banken waar in totaal 1700 euro van de rekening gehaald werd.

Andere dader

Volgens V. was het Den O. die de inbraak gepleegd moet hebben. Ook bij de andere inbraken wees hij telkens deze Den O. als dader aan. Zijn maat wees bij de politie echter telkens met de beschuldigende vinger naar V. Den O. is in augustus tot 4 maanden cel waarvan 2 voorwaardelijk veroordeeld voor een inbraak en een poging daartoe.

Onbetrouwbaar

Bij diverse woninginbraken afgelopen zomer zou V. betrokken zijn. Een van de slachtoffers vertelde dinsdag in de rechtszaal dat haar kinderen niet meer alleen naar boven durven. Ze zag zich genoodzaakt psychologische hulp in te schakelen. Een ander slachtoffer sloot op de avond van 23 februari een woning aan de Louis Pasteurstraat af om met zijn moeder per ambulance naar een ziekenhuis te gaan. Vijf minuten later werden er twee mannen op het platte dak van de woning gezien. En dan was er de inbraak in de basiliek in Almelo op 8 juli. Alleen die inbraak, waarbij circa 200 euro aan collectegeld werd buitgemaakt, bekende V. ,,De stomste fout van mijn leven.'' De raadsman van V. wees op de leugenachtige verklaringen van Den O. ,,Die zijn onbetrouwbaar.''