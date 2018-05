OM: celstraf voor slaapkamer vol pillen in Deventer

Ze hoorde drie jaar cel waarvan een jaar voorwaardelijk tegen zich eisen. Gisela D. raakte verzeild in de handel en wandel van haar zoon, bleek. Die werd nauwgezet gevolgd door de Duitse politie in verband met een groot drugsonderzoek. Toen de zoon in de gaten kreeg dat hij gezocht werd, schakelde hij zijn moeder in.

Dozen

D. moest op 9 november vorig jaar zijn huis leeghalen. Ze was er nog maar een paar minuten toen de politie haar oppakte. Ze wist inmiddels dat er drugs lag. En ze wist nu ook dat wat in de dozen in haar slaapkamer zat, evenmin zuivere koffie was. De dozen waren gebracht 'door een bekende', zei ze. Later werden de pillen overgepakt in kleine plastic zakjes. Ze had nooit gevraagd wat er in die dozen zat. Was ze er ingeluisd? Of had dit te maken met haar grenzeloze loyaliteit richting haar zoon, wilde de rechtbank weten. ,,Ik ben er gewoon in beland'', zei ze. Ze heeft een verkeerde keuze gemaakt. ,,En daar heb ik spijt van.''

Op bezit van deze grote hoeveelheden harddrugs staan forse celstraffen, zei de officier van justitie. D. zit al 194 dagen vast en dat valt haar zwaar. De vrouw heeft een slechte gezondheid en is meerdere keren in haar cel ingestort. Toch moet ze wat de officier in de cel blijven. Advocaat Peter Plasman vindt dat de officier te rigide vasthoudt aan straffen die doorgaans geëist worden in dergelijke zaken. Hij noemt deze zaak atypisch. Bij bezit van harddrugs moet er ook een beschikkingsmacht zijn over die goederen. En daar was hier volgens de advocaat juist geen sprake van. Volgens hem is hier sprake van een moeder die poogde haar zoon uit de cel te houden. Uit het reclasseringsrapport viel op te maken dat de vrouw haar hele leven in dienst heeft gesteld van haar zoon. ,,We weten niet hoe dwingend de verzoeken waren van haar zoon.'' Haar zoon staat vermoedelijk deze zomer in Duitsland terecht.