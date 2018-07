OM: Deventenaar drukte opzettelijk billendoekje in keel van baby

Dat zei de officier dinsdag tijdens de regiezitting in de strafzaak tegen de 32-jarige Cor H. uit Deventer. Op 23 december vorig jaar moest bij de baby een doekje operatief uit haar keel verwijderd worden. Het doekje stak nog zo'n 3 centimeter uit haar mond toen haar vader dit ontdekte. ,,Dan kun je het er heel makkelijk uit pakken. Dat is niet gebeurd'', zei de officier.

Scenario's

De vader was die dag bezig zijn dochter te verschonen. Doekjes gooide hij als propjes naar zijn kind. Volgens een forensisch arts is het mogelijk dat het kind een doekje vastpakte als het bij haar hoofd of op haar borst lag. Dat het doekje vervolgens zo diep in haar keel kwam dat haar luchtwegen afgesloten raakten, is dan weer niet mogelijk door toedoen van het kind alleen. ,,Mijn cliënt wilde het eruit halen en drukte het toen per ongeluk verder naar binnen.'' Er zijn volgens haar andere scenario's denkbaar dan dat H. zijn kind iets zou hebben aangedaan.