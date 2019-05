OM eis tbs voor brandstichting Proosdijpassage in Deventer

Tegen de mogelijke stichter van de grote brand in de Proosdijpassage in Deventer is vandaag tbs met dwangverpleging geëist. Bij de brand raakten vijf personen gewond.

Voor twee bewoonsters van twee appartementen boven de Proosdijpassage was het in de nacht van 31 oktober vorig jaar of ze ontwaakten middenin een nachtmerrie. Een van hen hoorde tegen half drie getik tegen de ramen. Alsof het buiten stormde en de takken het raam raakte. Het bleken echter de vlammen zijn die haar wakker maakten. Haar buurvrouw stond ook vrijwel meteen voor de deur. Ze moesten vluchten. Omdat zich achter de voordeur een vlammenzee bevond, moesten ze terug naar boven. Ze besloten een zwaar matras naar beneden te gooien. Maar de spijlen tussen de ramen werkten niet bepaald mee. ,,Net toen ik dacht dat we geen kans hadden er levend uit te komen, schoof het matras erdoor’', zei een van hen dinsdag in de rechtszaal. De twee jonge vrouwen sprongen en leven nog, zij het dat een van hen haar enkel zo verbrijzelde dat ze vermoedelijk nooit meer zal hardlopen.

Ze hielden hun verhaal richting de 23-jarige Yoram Z. Was hij het die in de passage die nacht brand stichtte? Hijzelf zegt van niet. Een kennis van de nachtopvang reconstrueerde dat Z. die avond te laat was voor de opvang omdat hij die middag was opgepakt voor een winkeldiefstal. Hij zocht een warme plek, het was immers achterin oktober. En omdat het oud papier aan de weg stond zou Z. wat ervan in de brand gestoken hebben om zich te warmen. Toen hij het vuur niet meer onder controle had, rende hij weg.

Stinken

Agenten die hem eerder voor de winkeldiefstal aanhielden, herkenden Z. van bewakingsbeelden. ,,Ik heb die brand niet aangestoken”, zei hij meerdere malen. Toch zou hij die getuige van de nachtopvang op de ochtend na de brand gezegd hebben dat het een ongelukje was. En hij vroeg of zijn kleren naar rook stonken.