OM eist 5 jaar cel voor ramkraak en inrijden op politieauto op A1 bij Bathmen

Yassine C. (27) uit Den Haag heeft een strafblad dat meer pagina’s telt dan hij oud is en gaat daar als het aan officier van justitie Ludy Guest ligt nog een paar aan toevoegen. Zij ziet C. het liefst voor 5 jaar achter de tralies verdwijnen voor de mislukte ramkraak op de Albert Heijn in Delden en een frontale botsing met een politieauto op de A1 bij Bathmen afgelopen januari.

Yassine C. weet er allemaal helemaal niets meer van, hij liep bij de botsing een zware hersenschudding op en is het hele stuk film kwijt vertelde hij maandagmiddag tegen rechter Liesbeth Venekatte en haar collega’s. Hij weet niet meer dat hij vanuit het westen van het land in een gehuurde Volkswagen Golf naar Delden reed om daar samen met Seif El K. (25) uit Den Dolder te proberen de sigarettenvoorraad van de AH te stelen.

Rook

Hij weet ook niet meer dat de kraak mislukte, na eerdere ramkraken in het land heeft de supermarkt een aangepast alarmsysteem aangelegd. Op het moment dat C. en zijn kompaan El K. proberen de rolluiken voor de sigarettenvoorraad open te breken gaat er een rookmachine aan. Binnen enkele seconden staat de hele balie in de rook en is er geen hand voor ogen te zien. C. en El K. geven het op en gaan ervandoor.

Bathmen

Beide westerlingen hebben pech, onderweg naar de A1 worden ze gespot door gewaarschuwde politiemensen. Er ontstaat een wilde anderhalf uur durende achtervolging waarbij snelheden van 180 kilometer werden gehaald. Halverwege zien C. en El K. kans om uit het zicht te verdwijnen, ruim drie kwartier houden ze zich schuil in Bathmen. Inmiddels is er groot alarm geslagen, in de wijde omgeving zijn politiemensen op zoek naar de Golf en zodra ze maar in beweging komen worden ze opnieuw gezien. Opnieuw volgt een wilde achtervolging, via het Gelderse Laren, Harfsen, Joppe, Kring van Dorth gaat het opnieuw met hoge snelheid naar de oprit van de A1 bij Bathmen. De oprit is geblokkeerd en zonder aarzelen rijdt de vluchtende Golf de afrit op om tegen het verkeer in te rijden. ,,Fuck it, we gaan er de volgende afslag wel af” zou er gezegd zijn in de auto.

Hersenletsel

Na amper 4 kilometer gaat het al mis. Op de vluchtstrook botsen C. en El K. frontaal op een auto van het korps Landelijke Politiediensten. De agenten raken lichtgewond, zij profiteren van het feit dat ze in een veilige Volvo rijden en hun gordels om hebben. Dat geluk hebben Yassine C. en zijn maat niet, zij hebben geen gordels om en raken gewond, C. het zwaarst, hij raakt buiten bewustzijn en heeft heeft een snurkende ademhaling, aanwijzing voor ernstig hersenletsel.

Vlucht

Voor de rechtbank herhaalt El K. dat ze ,,verstijfd van schrik” in de auto zaten en niet de bedoeling hadden om de agenten dood te rijden. ,,Ik wil graag openheid van zaken geven maar ik kan het me echt niet herinneren”, is het enige dat veelpleger C. kan zeggen. Hij is op het moment van de mislukte kraak al een maand op de vlucht voor justitie, hij had zich onttrokken aan een 2 jaar durende veelplegers-maatregel.

Bewijs

Officier van justitie Guest vindt een poging tot doodslag bewezen, zij is van mening dat de twee tijdens hun lucht maar één doel hadden, koste wat het kostte uit handen van de politie blijven. Daarmee namen ze voor lief dat er mogelijk dodelijke slachtoffers konden vallen. De advocaten van beide verdachten vinden dat er geen bewijs is voor die poging tot doodslag, volgens hen is er alleen sprake van gevaarlijk rijgedrag en dat is hen niet ten laste gelegd. Het gevolg zou moeten zijn dat beiden vrijgesproken moeten worden. Yassine C. zegt dat hij tegen geweld is en citeerde in zijn laatste woord de legendarische zanger Michael Jackson; ,,I am a lover, not a fighter...”