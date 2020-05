OM eist celstraf tegen Amza R. uit Deventer voor straatroven, maar kan woningoverval niet bewijzen

Strijd om de Brink: markt wil niet wijken voor ruimere ‘coronater­ras­sen’ horeca

7:42 Het verzoek van de Deventer horeca voor tijdelijk grotere terrassen op de Brink om per 1 juni binnen de coronaregels open te kunnen, stuit op verzet van de markt. Die claimt ook het gebruik van het plein en wil niet verhuizen naar het Grote Kerkhof. De gemeente zit met de ‘strijd om de Brink’ in de maag. ,,Het is een duivels dilemma.’’