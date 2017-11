OM eist ruim twee jaar cel voor Deventenaar met waslijst aan feiten

Tegen een man uit Deventer is vandaag 28 maanden cel en een rijontzegging van 10 maanden geëist voor het plegen van maar liefst 19 strafbare feiten. Hij werd aangehouden nadat hij met drank op in Deventer een auto total loss reed.

Diefstallen, autoinbraken, winkeldiefstallen en gevaarlijk rijgedrag: Serdar S. (40) moest zich vandaag verantwoorden voor een waslijst aan feiten. Enkele feiten bekende hij en van sommige wist hij niets meer af. ,,Mevrouw, ik was onder invloed van drugs en drank'', zei hij tegen de voorzitter.

Total loss

Op 23 juli belde rond zes uur in de ochtend een bezorgde automobilist de politie. Voor de bestuurder reed een Renault Twingo slingerend over de A1. De bestuurder besloot de auto te achtervolgen, het centrum van Deventer in. Op het Muggeplein reed de wagen tegen de rijrichting in en knalde tegen een geparkeerde wagen op. De auto was total loss en bestuurder S. zat onder invloed achter het stuur. Althans, dat vermoeden is er: hij weigerde te blazen. Volgens S. is dat niet zo. Het apparaat weigerde. Bovendien reed niet hij maar een verslaafde 'Leo' op de A1. In het centrum van Deventer verwisselden ze van bestuurder. Hij wilde alleen op het Muggeplein de auto even parkeren.

Ontkenning

Ook viel een inbraak aan de Gerhard ter Borchstraat in juli vorig jaar, op . S. woonde er tot 2006, waarna hij in een reeks van jaren in klinieken, in gevangenissen en bij zijn ouders woonde. Na uit een kliniek te zijn weggelopen ging hij naar het huis, volgens hem in de veronderstelling zijn ex-vriendin er te ontmoeten. Maar die was op vakantie. Toen ze terugkwam, bleek diverse apparatuur verdwenen. S. ontkent deze gestolen te hebben.

Kleedkamer