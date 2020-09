OM eist vier jaar cel tegen ondernemer Ger Visser uit Gorssel om ‘absurde’ vervalsingen

Twee weken avonden en nachten omrijden: dijk langs IJssel wordt geasfal­teerd

22 september Wie tussen Deventer en Zwolle over de dijk langs de IJssel wil rijden, moet de komende periode uitkijken. De weg is vanaf 18.00 uur tot 05.00 uur op gedeeltes afgesloten wegens asfalteringswerkzaamheden. Er wordt in de donkere uren geasfalteerd, eerst bij Wijhe, vervolgens in Deventer.