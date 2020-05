OM eist vijf jaar tegen hoofdverdachte (50) uit Zeewolde: ‘Met transportbedrijf spil in cocaïnetransporten’

Bioloog Midas Dekkers over oorlog tegen jeukrups: ‘Overlast uitzitten, je kunt niet alles controle­ren’

9:12 Niets is onze gemeenten te dol in de strijd tegen de eikenprocessierups en sommigen zijn al bezig aan hun tweede rondje Xentari spuiten nadat de rupsen uit hun eitjes zijn gekropen. De bekende bioloog en schrijver Midas Dekkers (deels woonachtig in Heino): ,,Wij kunnen kennelijk maar moeilijk accepteren dat we niet alles onder controle kunnen houden.’’