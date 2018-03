OM: Geen veroordelingen voor steekpartij Vogeleiland in Deventer

Op het Vogeleiland in Deventer werden in mei twee personen neergestoken. De officier van justitie wil echter dat geen van twee verdachten achter de tralies verdwijnt. Ze mochten zich verdedigen, vinden ook de advocaten.

Een ruzie om 70 euro op het Vogeleiland in Deventer liep op 25 mei vorig jaar gruwelijk uit de klauwen. De 25-jarige Rida R. stapte op een van de twee latere slachtoffers af om zijn 70 euro terug te eisen. De man ging daarop naar zijn woning maar nam niet het geld maar zijn oudere broer mee. De broers raakten in gevecht met R. en de eveneens 25-jarige Deventenaar Bilal H. In die ruzie werden messen getrokken. Een of twee, daarover verschillen de meningen. Duidelijk is dat beide broers gestoken werden.

Nier

De twee broers werden later die avond op 25 mei in de keuken van hun woning door agenten aangetroffen. Vooral de oudere broer was er slecht aan toe. Bij de een was een nier geraakt, bij de ander de lever. R. en H. stonden donderdag terecht op verdenking van een dubbele poging doodslag. Bij beide broers waren de verwondingen potentieel dodelijk. Bilal besloot zijn aanvankelijke zwijgen te doorbreken: hij was het die had gestoken. ,,Uit noodweer. Mijn leven was in gevaar.''

Ziekenhuis

De oudste broer lag dagenlang in het ziekenhuis. Daarna zat hij drie maanden binnen, angstig als hij was. Tot op de dag van vandaag slaapt hij slecht en kijkt hij constant over zijn schouders. De officier van justitie zei niet te weten waar de messen zijn gebleven. Of wie ze had meegebracht. Duidelijk is dat R. niet degene was die stak. Die raakte alleen in gevecht met de oudere broer. Maar het OM ziet met name die oudere broer als de agressor.

De twee aangevers zochten het conflict op. Daartegen mocht R. zich verweren. De officier vroeg om vrijspraak. Voor H. ligt dat anders. Hij stak beide broers met potentieel dodelijk letsel tot gevolg. Maar ook in zijn geval was er sprake van een vorm van noodweer. De officier vroeg voor H. om ontslag van rechtsvervolging. H. zat ,,in de overlevingsstan'', zei zijn advocaat tegen de rechters. De steekpartij duurde seconden. Wat er in die seconden precies gebeurde, wordt wellicht nooit bekend.