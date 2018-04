OM: Gezonken woonboot in Deventer was 'voorraadkast' coffeeshop

De bijna 7 kilo hennep die in de zomer van 2015 in een woonboot in Deventer is aangetroffen, was de handelsvoorraad van coffeeshop De Kikker. De voormalig coffeeshophouder en twee bewoners van die boot stonden donderdag terecht.

De vondst van 6,8 kilo hennep aan boord van een woonboot aan de Hunneperkade in Deventer was de nekslag voor coffeeshop De Kikker. De onderneming was al tijdelijk dicht na de vondst van een voorraad van 34 kilo hennep boven de zaak. De voorraad aan boord was nodig om na de herstart klanten weer van wiet te voorzien.

Opgejaagd

,,Ik kan geen gebakken lucht gaan verkopen'', zei voormalig coffeeshopeigenaar Hans D. Wiet verkoopt hij inmiddels ook niet meer. De Kikker ging dicht want D. was het zat om door zowel justitie, gemeente als de fiscus opgejaagd te worden, zei zijn advocaat Alwin Maarsingh donderdag. D. stond terecht samen met de twee toenmalige bewoners van de boot, de 33-jarige Irene van E. en en de 37-jarige Joey van N. De man werkte in de coffeeshop. De vrouw had ook een ploertendoder en een busje pepperspray aan boord, bleek bij de doorzoeking.

Door hond bewaakt

Volgens een anonieme melding was Joey degene die zeer regelmatig langs coffeeshops ging om zo de wiet uit de boot aan de man te brengen. De boot werd mede door een hond bewaakt. D. zou mensen ronselen om wiet te telen in huis. Zelf wees hij ieder verband met wietkwekerijen van de hand. Ik ben een ondernemer, geen wietkweker, zei hij daarover. Die voorraad was noodzakelijk want dagelijks ging er meer dan 300 gram de zaak uit. Een coffeeshop mag een voorraad hebben van 500 gram.

Handelsvoorraad

,,Met wat in de boot lag kon de onderneming 22 dagen vooruit. Dat is een normale handelsvoorraad'', zei zijn advocaat. De officier van justitie eiste tegen D. een boete van 15.000 euro. Joey N. hoorde een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 30 dagen tegen zich eisen. Zijn zwangere vriendin moet wat de officier betreft een werkstraf van 160 uur krijgen, waarvan 60 uur voorwaardelijk. Mede vanwege die zwangerschap was zij donderdag niet in de rechtszaal aanwezig.

De advocaat van D. vond een rechtelijk pardon op zijn plaats. De Zwolse rechtbank legde hem in de zaak bij het aantreffen van 34 kilo voorraad boven de coffeeshop eerder ook geen straf op. De raadslieden van de twee andere verdachten zagen zo'n pardon ook wel zitten.