OM: Moustafa A. (40) uit Deventer schudde zijn zoontje het ziekenhuis in, vader ontkent zware mishandeling

Thialf is door corona dicht, maar in Deventer kun je nog wél schaatsen

13:14 In Heerenveen (Thialf) en in Dronten is de kunstijsbaan door de nieuwe coronasituatie deze week dichtgegaan, maar in Deventer kunnen ook na de persconferentie van Rutte de ijzers nog wél onder worden gebonden. Wel met (nog) minder mensen tegelijk.