OM: 'Schudden baby in Deventer heftiger dan stiefvader zegt'

Het moet het heftig heen en weer schudden zijn geweest waardoor begin dit jaar in Deventer een 8 maanden oude baby overleed. Dat zei de officier van justitie dinsdag in de rechtbank in Zwolle.

Stiefvader Randy S. (29) uit Deventer wordt ervan verdacht het kind gedood te hebben. Volgens zijn eigen verklaring had hij het kind op 9 februari net naar bed gebracht toen hij de jongen bewusteloos zag liggen. Daarna schudde hij zijn kind heftig heen en weer waarna hij 112 belde.

Eerdere bloeding

Uit het sectieverslag van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) blijkt dat het kind eerder een bloeding in de hersenen had. Dat kan alleen door een heftige impact verklaard worden, zei de officier. Denk aan een val van de trap zonder de treden te raken. Maar de zaak draait om een tweede bloeding die de jongen fataal werd. ,,Dat schudden moet heftiger zijn geweest dan de verdachte zegt.'' Vijf seconden lang moet het hoofd hard geschud zijn, met vijf knikbewegingen per seconde.

Meerdere scenario's

,,Zo simpel als het OM het doet geloven in deze zaak, is het bij lange na niet'', zei advocaat Alrik de Haas. Volgens hem zijn er meerdere scenario's denkbaar die het letsel verklaren. ,,Wat is er spontaan in het hoofdje van het kind gebeurd voordat Randy ingreep?'' Want hoe is een mogelijk eerdere bloeding in het hoofd te verklaren? En bij het heftig schudden van de baby zou nekletsel te zien moeten zijn, maar dat is niet het geval.