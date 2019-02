OM staakt onderzoek naar ‘lek’ gemeentelijke organisatie Deventer

VIDEO Files in Overijssel groeien fors

9:21 Automobilisten in Overijssel krijgen het steeds zwaarder te verduren. De files in de provincie groeiden afgelopen jaar met 53 procent. De chaos die op 14 juni ontstond op de A28 spande daarbij de kroon. Door een aanrijding tussen twee vrachtwagens én een brandende personenauto stond het verkeer bij Staphorst over lange afstand bijna de hele dag in de file.