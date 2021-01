Om tafel met de koningin voor de kleur van het paleis

Video Kapper weer drie weken dicht, wat nu? Metin uit Deventer vertelt het je

11:57 Metin Pamboghchy van de Barbershop in Deventer zucht bij het vooruitzicht weer drie weken gesloten te moeten blijven. Vanavond zal premier Rutte waarschijnlijk bekendmaken dat de lockdown met die periode wordt verlengd. Vanuit zijn kapperszaak midden in de uitgestorven binnenstad praat Pamboghchy niet alleen zichzelf, maar ook zijn afwezige klanten moed in. ,,Hopelijk kunnen we elkaar over drie weken weer zien. Daar heb ik erg veel zin in, ik wil graag aan het werk. Anders is het niet meer leuk, de lockdown duurt te lang.”