OM: Trio uit Deventer en Diepenveen handelde in coke als ware middenstanders

Uren aan telefoontaps zijn uitgeluisterd in het dossier dat de weinig verheffende titel 'Rommel' meekreeg. Agenten luisterden 257 telefoongesprekken af. Het onderzoek naar de handel in voornamelijk cocaïne door een drietal uit Deventer en Diepenveen volgde na drie anonieme meldingen.

Uit de gesprekken die wemelen van codewoorden en schuilnamen komt naar voren dat hoofdverdachte B. M. (26) uit Diepenveen 'Koen' R. (29) uit Deventer aanstuurde. Hij geeft de opdrachten aan R. om drugs aan te schaffen, zegt het OM. Derde verdachte 'Kleinbaardje' M. (21) uit Deventer deed enkele leveringen. Maandenlang leverden ze zo onder meer coke aan afnemers in Deventer, Apeldoorn, Nijverdal en Rijssen, stelt het OM. Hoofdverdachte M. was donderdag niet in de rechtszaal aanwezig. R. was naar eigen zeggen open en eerlijk. ,,Ik heb gedurende een korte tijd in cocaïne gehandeld. Ik ben erin gerold. Ik handelde alleen.'' Veel meer wilde hij niet kwijt.