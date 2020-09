OM wil hele gezin van ex-vastgoedbaas de cel in: ‘De familie kwam vast te zitten in hun eigen web van leugens’

Deventer dubt over tijden voor afsluiting veelbespro­ken Vogelei­land, kans op behoud vogels stijgt

21 september Deventer is er nog niet uit vanaf welke uren het bekende en veelbesproken Vogeleiland tegenover het station in de avond- en nacht wordt afgesloten. Zeker is wel dat hekken in de strijd tegen vandalisme er - met lichte vertraging - er nog dit najaar staan. Ondertussen stijgt de kans dat de vogels niet verdwijnen en behouden blijven in de volières op het eiland. ,,We komen na jaren van gedoe eindelijk in rustiger vaarwater.”