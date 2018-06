OM wil miljoenen van familie in zaak Eurocommerce

Eigenaar Ger Visser (65) uit Gorssel is eind 2016 tot 3,5 jaar cel veroordeeld voor faillissementsfraude en oplichting. Zijn zoon (36) kreeg een jaar cel omdat hij met zijn vader samenspande in de verkoop van de Stal Eurocommerce. In die stal zaten dure springpaarden die voor miljoenen onder de werkelijke waarde van vader op zoon in eigendom overgingen. Een van de paarden was London waarmee ruiter Gerco Schröder in 2012 twee keer zilver won op de Olympische Spelen. De vrouwen van senior en junior werden vrijgesproken. De zogeheten ontnemingsvordering waarover de rechtbank in Zwolle zich vandaag boog is het staartje van die strafzaken. Aanvankelijk berekende het Openbaar Ministerie het 'wederrechtelijk verkregen voordeel' op 36 miljoen euro. Na onderhoud met de advocaat kwam de officier met een fors lagere eis. ,,Waarom nog ontnemen als de verdachten al gestraft zijn?'' zei de officier. Hij wil dat het geld via het Openbaar Ministerie teruggaat naar de boedel. Het is immers op strafbare wijze ontvreemd waardoor schuldeisers van de vastgoedreus benadeeld zijn.