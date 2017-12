'Omarm de diversiteit' thema Brechtfestival Deventer 2017

Allard van Lenthe, de drijvende kracht achter het Brechtfestival maakte zich laatst kwaad toen hij de krant las. 'Wilders doet aangifte tegen Rutte wegens discriminatie', blokletterde menig dagblad. ,,Een dief die een ander voor dief uitmaakt'', foetert Van Lenthe in zijn woning in de binnenstad van Deventer. ,,Het moet niet gekker worden.''

Gelijke kansen

Nee, op onverschilligheid is Van Lenthe, kind uit het bevrijdingsjaar, niet snel te betrappen. Met een Volkskrant onder de arm komt hij aangefietst, op zijn raam een affiche van de PvdA, waarvan hij nog altijd trouw lid is. Linkse rakker? In elk geval een voorstander van een veelkleurige, multiculturele samenleving en gelijke kansen. Zijn grote held is de Duitse schrijver, theatermaker, dichter en socialist Bertolt Brecht (1898-1956), een fervent tegenstander van nazi-Duitsland en in de jaren dertig net op tijd gevlucht naar de Verenigde Staten. Hij stond op de zwarte lijst van Hitler.

,,Brecht was een vrijdenker en dwarsdenker van de beste soort'', zegt Van Lenthe. ,,Hij was een van de belangrijkste vernieuwers van de podiumkunsten, met als doel de samenleving humaner en rechtvaardiger te maken. Zo maakte hij als enige in zijn tijd theater voor de gewone man en niet enkel voor de elite.''

Brechtfestival

In de geest van zijn idool heeft Van Lenthe samen met vele culturele instellingen de zesde editie van het Brechtfestival georganiseerd, dat van 7 tot en met 10 december in Deventer wordt gehouden. Van Lenthe rept van een 'manifestatie van de vrijdenkers en dwarsdenkers in de podiumkunsten en de literatuur'. Thema: 'Omarm de diversiteit, overbrug tegenstellingen!'. ,,Vrije geluiden en subculturen houden de samenleving vitaal'', vindt Van Lenthe.

En krijgen dus ruim baan op zijn festival. Theatergroep De Verleiders speelt in de Deventer Schouwburg Stem kwijt, over de werking (en het falen) van de democratie. Het festival heeft zijn naam ook verbonden aan een lezing van Ewald Vanvugt in het Burgerweeshuis, donderdagmiddag om 16 uur. Vanvugt schreef het kritische en veelgeprezen boek Roofstaat over het koloniale verleden van Nederland.

Vrijdagavond staat het Berlijn uit de jaren 30 centraal, met veel muziek en afwisselende optredens, waaronder Diva La Pat en het duo Hanneke Evink en Juul Beerda (video).

Op zaterdag is De Dag van de Anderstaligen te bezoeken in de bibliotheek. Deze middag staat in het teken van muziek, zang en dans uit Afrika en Azië

Zondagmiddag voert Muziekensemble Insomnio de bekende 'Dreigroscheneroper' van Brecht uit in de Deventer Schouwburg. Verder is er in het programma aandacht voor onder meer vrouwenemancipatie, 'anderstaligen' in Nederland en mensenrechten.

Utopisch

Nogal grote zaken, maar Van Lenthe heeft er de beste bedoelingen mee. In de geest van Brecht, die niet alleen zijn ei kwijt wilde, maar ook de samenleving wilde veranderen. Koestert Van Lenthe dezelfde ambitie? Hij knikt. Of dat utopisch is? ,,Jazeker, maar je neemt wel verantwoordelijkheid. De kunstenaar heeft de taak de vinger op de zere plek te leggen. Zulke kunstenaars komen op het Brechtfestival aan bod.''

Want er valt nog veel te bevechten, zegt Van Lenthe. Zaken als milieu, verschillen tussen arm en rijk, acceptatie van homoseksuelen. ,,We leven nog niet in het paradijs.''

Het Brechtfestival vindt tussen donderdagmiddag en zondagmiddag plaats in de Deventer Schouwburg, de Bibliotheek, het Burgerweeshuis, de Synagoge, Bouwkunde, De Hip, het Etty Hillesum Centrum en het Penninckshuis.