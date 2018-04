Ombudsman: mensen uit het Oosten klagen niet zo snel

De Nationale Ombudsman is op tournee. Zijn Amerikaanse felgele autobus staat vandaag stil in Deventer. Ombudsman Reinier van Zutphen schudt handjes, hoort aan en ondergaat selfies. Dat laatste hoort er sinds een paar jaar bij, glimlacht Van Zutphen. Mensen willen weten wie de Ombudsman is.

Enschede, Hardenberg, Ommen en Zwolle werden al aangedaan deze week. In Enschede stond de bus ook stil. In Hardenberg bezocht Van Zutphen de veteranen, in Ommen een waterproject. De Stadsbank Oost en de Belastingdienst Toeslagen werden ook aangedaan. In de meeste gevallen is gesproken over hoe je omgaat met klachten. ,,En soms ook: wat doe je als een klacht ongegrond is, maar een klager blijft toch aandringen. Hoe zeg je dat het genoeg is?''

Deze vrijdagmiddag geven de medewerkers van de ombudsman nog maatschappijles op Het Vlier. ,,Dat past in dezelfde lijn als bijvoorbeeld de gemeenteraad en de Raad van State. Ook de Ombudsman is een plek waar je terecht kan. Dat willen we graag duidelijk maken.''

Het land in

De bus toert door Nederland, anders dan eerder komt de ombudsman het land in. ,,Je merkt dan mensen door het land heen anders zijn. In het Oosten moet er heel wat aan de hand zijn, willen ze aan de bel trekken. Waar we in het Westen eerst nog wel eens uitleggen waar iets te vinden is op de site en mensen het daarna wel regelen, zijn mensen hier vaak al verder. Dat hebben ze zelf al gedaan. Dan moeten wij eerder aan het werk.''

Het zijn persoonlijke verhalen, waar de bezoekers mee komen. Verschillende mensen gaan met medewerkers de bus in om hun verhaal te doen. Er is een hotline met het kantoor in Den Haag om zoveel mogelijk direct oplossing te bieden. ,,Hoewel, we kunnen dingen niet zelf oplossen. Als het gaat over te hard rijden, en de politie en gemeente wijzen naar elkaar, dan kunnen wij geen camera plaatsen. Maar we kunnen de partijen wel bij elkaar brengen. Soms overigens ook niet: wij zijn ombudsman van driekwart van de gemeenten. Daar kunnen we bemiddelen. Bij de andere gemeenten hebben ze een andere klachtenregeling en daar kunnen wij dan ook niet in treden'', zegt Van Zutphen.