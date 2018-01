Omgewaaide bakstenen in Vetkampstraat: stadion- of tuinmuur?

Adrie Steenbergen

Adrie Steenbergen (70) is lid van de raad van commissarissen en oud-teammanager van Go Ahead Eagles. Hij groeide net als Wessels op in het Hof van Colmschate, op een steenworp afstand van het hoofdveld van zijn geliefde club. Als kind voetbalde hij bijna dagelijks in de Vetkampstraat. ,,We speelden op het plein voor de stadionmuur, ter hoogte van de kassahokjes. Die gebruikten we om de grootte van het speelveld te bepalen. Dat wat nu het parkeerterrein is, was destijds een schooltuin van de Rijks Hogere School voor Tropische Landbouw. Daar zal de nu omgewaaide muur oorspronkelijk voor gebouwd zijn, denk ik. Dat neemt niet weg dat de muur in de loop der tijd bij ons stadioncomplex is gaan horen. De Vetkampstraat is één en al historie, het ademt voetbal."