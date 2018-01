Hoge waterstand: Deventer plantsoen ondergelopen

8 januari "Door onder meer regenval van de afgelopen tijd staan de rivieren in Nederland erg hoog. Zo ook in Deventer. Aan de overkant van de IJssel, op De Worp, staan verschillende gebieden al onder water. Camping De Worp is niet meer te herkennen, er ligt een laag water over het Worpplantsoen en speelplaats 'Woeste Willem' is ondergedompeld door het IJsselwater. Maar ondanks het hoge water, levert het wel een prachtig plaatje op."