Omstreden buurtzwembad het Rode Dorp is 'mooi initiatief', maar is het veilig?

Mysterieu­ze vermissing: wordt Annet uit Twello doodver­klaard?

10:29 Annet Munstege-Meijer uit Twello is sinds juli 2013 spoorloos. In deze krant stond onlangs een advertentie, waarin de vrouw wordt opgeroepen te verschijnen bij de rechtbank in Zutphen. Komt ze niet, dan wordt ze hoogstwaarschijnlijk doodverklaard.