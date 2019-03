Omstreden hondenfokker uit Lettele stapt uit bestuur hippische sport

Gemeente Deventer stelt vragen bij verhaal verdachte Proosdij­brand over nachtop­vang

18:47 Volgens de gemeente Deventer was er wel degelijk plek in de nachtopvang voor daklozen in de nacht van de brand in de Proosdijpassage in Deventer. De man die wordt verdacht van het stichten van de brand meldde zich daar niet in de betreffende nacht, zegt de gemeente na navraag.