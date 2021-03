Omstreden verplaatsing brandweerkazerne Twello van de baan: gemeente gaat nu bouwen aan de Zuiderlaan

Paniek in Deventer om tijdelijke 30-kilometer­bor­den: politie contro­leert ruim duizend automobi­lis­ten

25 februari De Henry Dunantlaan in Deventer is hotspot in Deventer voor de flitsapparatuur van de politie die op snelheid controleert. Wie langs Brinkgreven rijdt is beducht op de flitscontainer of de busjes en zorgt dat de teller niet boven de 50 uitkomt. Maar toch is er dan ineens paniek op sociale media: ,,Er is een tijdelijke 30-kilometerzone: ik reed 50?” Is Deventer massaal op de bon geslingerd woensdagavond rond een uur of zes?