Omwonenden Deventer Buitensociëteit zijn geluidsoverlast zat

Voor een aantal omwonenden van de Deventer Buitensociëteit in Steenenkamer, een horecagelegenheid met bowlingbanen vlakbij de gemeentegrens met Deventer, is de maat vol. Ze willen dat er nu écht iets gebeurt. Want die bruiloften, grote feesten met dj's en dancemuziek die klinkt tot na middernacht, verpest volgens hen al jaren hun woongenot.

Ten einde raad heeft de groep buurtbewoners van de horecagelegenheid zich vorige week tot de gemeenteraad van Voorst gewend, met de vraag een einde te maken aan de situatie. Die feesten zouden immers helemaal niet mogen volgens het bestemmingsplan, omdat daar een zwaardere categorie horeca voor nodig is. Bovendien was eerder dit jaar afgesproken dat de horecagelegenheid maatregelen zou nemen om de overlast te verminderen. De omwonenden stellen daar nog te weinig van te merken.

Wethouder

Wat de kwestie zo gevoelig maakt, is dat de Deventer Buitensociëteit eigendom is van Arjen Lagerweij, sinds 2014 wethouder in Voorst. Juist vanwege die gevoeligheid, heeft de gemeente Voorst vorig jaar een onafhankelijk gespreksleider gevraagd om de gesprekken tussen omwonenden en de horecagelegenheid te begeleiden. Dat leidde na acht maanden praten niet tot een oplossing, waarna de omwonenden afgelopen voorjaar het college van burgemeester en wethouders van Voorst verzochten over te gaan tot handhaving.

Het college deed dit niet en gaf deze zomer aan mee te willen werken aan legalisatie, een situatie waarin de grote feesten wél passen binnen de regels. Maar alleen als er maatregelen worden getroffen die de overlast voor omwonenden verminderen. En juist dat laatste is onvoldoende gebeurd, stellen de omwonenden in een brief aan de gemeenteraad. Het gaat om vier huishoudens die wonen aan de straat De Worp, in Deventer, op een steenworp afstand van de horecagelegenheid.

Onterecht

Op vragen van de media willen de omwonenden vooralsnog niet reageren. Zij richten zich op de gemeenteraad en stellen in hun brief dat het college van Voorst ‘willens en wetens een illegale situatie laat voortduren'. Volgens Lodewijk Lagerweij, bedrijfsleider van de Deventer Buitensociëteit en broer van eigenaar Arjen Lagerweij, is de kritiek onterecht. ,,Wij hebben afgelopen jaar juist veel geïnvesteerd in geluidsisolerende maatregelen, van compleet nieuwe kozijnen tot dubbele deuren. Bovendien is het feestseizoen voorbij. Er is dus wél veel gebeurd.”