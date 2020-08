Omwonenden motorongeluk Rijksstraatweg in Twello zagen het al aankomen: ‘Ze trokken al op bij de rotonde’

Het is bloedheet: is dit het begin van de langste hittegolf ooit? Weerman Mark uit Twello weet het antwoord

8:15 De hittegolf, de eerste van dit jaar, is bijna een feit: vandaag wordt het opnieuw tropisch en is de weermijlpaal een feit. En de hitte houdt voorlopig ook nog aan. Zo lang zelfs dat zelfs het record van de langste hittegolf ooit in beeld komt. Wordt het record van 18 dagen (in de bloedhete zomer van 1975) verbeterd? De Twellose weerman Mark Wolvenne duikt op verzoek van de Stentor in de historie, de huidige weersmodellen én denkt het antwoord te weten.