Omwonenden steken stokje voor populaire ‘biergarten’ bij Deventer stadsbrouwerij

In Duits uniform de set van A Bridge Too Far laten ontploffen; Robert Jan uit Olst deed het gewoon

24 april Vuurlinies aanleggen, met dynamiet spullen opblazen en ’s avonds feesten. Robert Jan Leerink uit Olst regelde als jonge twintiger de speciale effecten van de film A Bridge Too Far. Een oorlogsfilm waarvoor heel Deventer in 1976 op zijn kop stond. Leerink zat er middenin. Net als voormalig productie-assistente Reineke Kramer uit De Steeg. ,,Dit maak je toch maar een keer in je leven mee’’, zeggen beiden euforisch.