Omwonenden strijden tegen flexwoningen op Deventer hondenuitlaatveld: ‘Dit is absurd’

Hoe Deventer een topstuk rijker werd: ‘Fijn dat we niet de hoofdprijs hebben betaald’

Museum De Waag zoekt overal naar waardevolle kunst voor Deventer. En dat is niet gemakkelijk in een wereld waar met geld wordt gesmeten. Maar in april heeft het museum geluk. Opeens kan het een schilderij van een beroemde Nederlandse meester kopen. ,,Hij zag er zelfs beter uit dan we op foto’s zagen.’’