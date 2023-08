Tijdens corona redde Michael uit Deventer er banen mee, maar nu is bouwbe­drijf in Hardenberg failliet

De pandemie zette Michael Hermans uit Deventer aan om naast zijn standbouwbedrijf te beginnen met (tijdelijke) woningbouw. Zo kon hij toen 45 banen redden. Dit woningbouwbedrijf in Hardenberg is nu failliet. Maar gaat niet helemaal verloren. ,,We hadden te weinig vet op de botten.”