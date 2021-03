Omwonenden willen dat provincie ingrijpt rond luchthaven Teuge

Onderwijs­bond Oost-Nederland pleit voor sneltesten om quarantai­ne docenten en leerlingen te verkorten

15 maart De Algemene Onderwijs Bond (AOb) Oost-Nederland wil dat scholen gebruik mogen maken van sneltesten, zodat docenten en leerlingen zo kort mogelijk in quarantaine hoeven te blijven. Van de basisscholen in Nederland heeft 43 procent al klassen naar huis moeten sturen. ,,Qua opvang thuis is dit steeds lastiger te regelen”, zegt Nicole ter Harmsel, hoofdbestuurder bij de onderwijsbond.