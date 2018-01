Onafhankelijk onderzoek naar risico’s Nefit-ketel

Twee onafhankelijke experts stelden dinsdag tegen deze krant en tegen RTL Nieuws dat de TopLine HR-ketel van Nefit onveilig is. Volgens de experts kan de warmtewisselaar in de cv-ketel door de hitte vervormen, waardoor er giftige stoffen ontsnappen en de ketel in brand kan vliegen.

'Geen twijfel'

Nefit bestrijdt dit en stelt dat een kapotte warmtewisselaar geen verhoogd risico op brand of het vrijkomen van gevaarlijke stoffen oplevert. ,,Hierover hebben we geen enkele twijfel”, zegt marketingmanager Jan Bosch van Nefit. ,,Maar feit is dat enkele deskundigen in de media hun twijfels wel uitspreken. Dat nemen we serieus, daarom laten we zo snel mogelijk een onafhankelijk onderzoek uitvoeren. We zullen op korte termijn een gerenommeerde onderzoekinstelling vragen dit onderzoek uit te voeren.”